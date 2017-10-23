Düğünde kavga çıktı

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Düğünde kavga çıktı
Düğünde kavga çıktı admin Tarih: 2017-10-23 Saat: 17:39:31
Güncelleme : 2017-10-23 17:39:31Bu içerik 486 kez okundu.
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Düğünde kavga çıktı 

Düğünde çıkan kavganın ardından damattan suç duyurusu. Samsun da yapılan düğün de takı yüzünden çıktığı söylenilen gelinin de araların da bulunduğu 12 kişi darp edildi.

Damat dolandırıldığı konusunda şikayette bulundu

Damat dolandırıldığını söyleyerek savcılığa suç duyurusun da bulundu. Adliye girişin de açıklama yapan damat Bilal Akhan, 23, eşi D.B., ile yaklaşık 20 gün önce bir tanıdıklarının aracılığı ile tanışıp evlenmeye karar verdiğini söyledi.

2 hafta nişan ve söz sürdü 

2 hafta süren söz ve nişanın ardından resmi nikah kıydıklarını bildiren Akhan, düğün sırasın da kız tarafı takıların kendilerin de kalacağını söylediği için tartışma çıktığını söyledi. Damat param elime geçmeden boşanma davası açamayacağım diyerek savcılığa suç duyurusun da bulundu.

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