Ankara’da silahlı saldırı

Ankara ilinde meydana gelen olay saat 17.00 gibi yaşandı. Altındağ ilçesinde Battalgazi Mahallesinde meydana gelen olayda elde edilen bilgilere göre Mustafa T. adındaki saldırgan şahıs alacak verecek meselesinden dolayı Serdar K. ile aralarında bir takım problemler yaşanıyordu.

Pompalı tüfekle saldırdı

Husumetli olan bu 2 kişiden Mustafa T. adındaki kişi Serdar K. adındaki şahsa pompalı tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekle ateş eden şahsın silahından çıkan saçmalar bir vatandaşa daha isabet etti. Yoldan geçmekte olan Nurettin Uysal adındaki vatandaşa isabet eden saçmalar vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Vatandaşlar durumu bildirdi

Olayı görenler acile haber verdi ve acil ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralanan 2 kişiye de müdahale edildi ve olay yerine gelen polisler olay yerini incelediler.