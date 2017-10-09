5 ton biber çalındı

Gaziantep ilinde İslahiye ilçesinde meydana gelen olayda henüz kim tarafından yapıldığı bilinmeyen olayda şahıslar jandarma tarafından araştırılıyor. Kurutulmak üzere tarlaya serilen 5 ton biberin çalınması konusunda araştırmalar devam ediyor.

Akşam saatlerinde çalındı

5 ton kırmızı biberi çalanlar veya çalan kişi henüz daha bilinmiyor ki bu konuda jandarma ekipleri araştırmalar yapıyor. Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 5 ton kırmızı biberin çalındığını sabah saatlerinde fark eden Ahmet Uslubol hemen durumu jandarmaya ihbar etti.

Sabah olayı fark etti

İlçe merkezine 5 km uzaklıkta olan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana gelen olayda araştırmalar devam ediyor. Ahmet Uslubol tarafından 5 ton kırmızı biber kuruması için serilmişti ancak sabah geldiğinde yoktu.