5 ton biber çalındı

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5 ton biber çalındı
5 ton biber çalındı admin Tarih: 2017-10-09 Saat: 10:01:48
Güncelleme : 2017-10-09 10:01:48Bu içerik 269 kez okundu.
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5 ton biber çalındı

Gaziantep ilinde İslahiye ilçesinde meydana gelen olayda henüz kim tarafından yapıldığı bilinmeyen olayda şahıslar jandarma tarafından araştırılıyor. Kurutulmak üzere tarlaya serilen 5 ton biberin çalınması konusunda araştırmalar devam ediyor.

Akşam saatlerinde çalındı

 5  ton kırmızı biberi çalanlar veya çalan kişi henüz daha bilinmiyor ki bu konuda jandarma ekipleri araştırmalar yapıyor. Geçtiğimiz günün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 5 ton kırmızı biberin çalındığını sabah saatlerinde fark eden Ahmet Uslubol  hemen durumu jandarmaya ihbar etti.

Sabah olayı fark etti

 İlçe merkezine 5 km uzaklıkta olan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana gelen olayda araştırmalar devam ediyor. Ahmet Uslubol tarafından 5 ton kırmızı biber kuruması için serilmişti ancak sabah geldiğinde yoktu. 

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