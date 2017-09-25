Adıyaman’da silahlı kavga

polisler bir yandan da silahı ateşleyen şahıs aranıyor. Bir kişinin ölmesine ve bir kişinin Adıyaman ilinde Eskisaray Mahallesi Gölbaşı caddesinde bir kafe içerisinde 2 grup arasında bir anda bir kavga başladı. Henüz kimin ateş ettiği tespit edilemedi ancak bir kişi tarafından ateş edilerek Mahmut Meydan ve Turguy Kırmızıgül adındaki kişilere geldi.

7 kişi yakalandı

Olay yerine sağlık ekipleri de geldi ve hemen ilk müdahalesinin tamamlanmasının ardından bir şahsın öldüğü açıklandı. Mahmut Meydan adındaki şahıs hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kavgayla alakası olan 7 kişi yakalandı.

Hastanede güvenlik önlemi

Polisler olayın devam etmemesi için de hastane çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Geniş güvenlik önlemleri alınması sonrasında de yaralanmasına neden olan bu silahı kullanan kişi kamera kayıtlarından da aranıyor.