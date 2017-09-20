Hava üslerinde alarm

Diyarbakır, sekizinci Ana Jet üstünde alarm verildi. Jet üssün de teyakkuzdan dolayı izinler geçici olarak iptal edilip, turuncu alarma geçildiği bildirildi. Diyarbakır sekizinci Ana jet üssün de konuşlu olan savaş uçakları iddialara göre alarma geçirdiler.

İzinler iptal oldu

Diyarbakır sekizinci Ana Jet üssün de teyakkuzdan dolayı izinlerin geçici olarak iptal edildiği bilgisi verildi. 24 saat süre ile uçaklar hazır bekletilirken geceleri ise savaş uçaklarının sabaha kadar nöbetçi bekletilerek açıklaması yapıldı.

20 takviye savaş uçağı

Turuncu alarmın verildiği üsse Türkiye’nin değişik üslerin den 20 takviye savaş uçaklarının da istendiğinin açıklaması yapıldı. Hava üslerin de alarm devam ederken bununla ilgili olarak bir açıklama yapılmadı.