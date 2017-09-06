Asılsız ihbarda bulunan 5 er gözaltına alındı

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Asılsız ihbarda bulunan 5 er gözaltına alındı
Asılsız ihbarda bulunan 5 er gözaltına alındı admin Tarih: 2017-09-06 Saat: 21:24:20
Güncelleme : 2017-09-06 21:24:20Bu içerik 414 kez okundu.
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Asılsız ihbarda bulunan 5 er gözaltına alındı

Manisa ilinde  meydana gelen bu olayda 112 Acil Komuta Merkezini aradıktan sonra şunları : “ Emniyete bol bol ambulans gönderin.” Söyleyen kişiler tespit edildi. Tespitlerde bunu yapanların Kırkağaç 6'ıncı Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki acemi erler olduğu ortaya çıktı.

5 kişi gözaltına alındı

20 yaşında olan H.M.C. adındaki kişi ve onun destekçisi olduğu söylenen 5 kişi gözaltına alınarak sorgulanmaya başlandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca  tarafından ele alınan bu konu  1 Eylül gününden bu yana araştırılıyor.  Olayın yaşandığı gün de 1 Eylül olup gözaltına alındıkları günden bu yana araştırmalar devam ediyor.

Bomba patlayacak diye ihbar etmişti

Acemi erleri gözaltına alanlar ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldu. Savcılık tarafından ifadesi alınan 5 er serbest bırakıldı. Ancak bu olayda asıl kişi olan H.M.C. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine teslim edildi ve orada da tutuklandı. 

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