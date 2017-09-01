Aydın’da silahlı kavga

Aydın Germencik ilçesinde meydana gelen olayda 2 düşman grup arasında bir kavga yaşandı. Husumetli olan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 grup karşı karşıya geldiği anda silahlar çekildi ve ortalık savaş alanına döndü. Bir anda birbirlerine ateş etmeye başlayanlar arasında olan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

2 grup arasında yaşandı

2 grup arasında olan kavgada elde edilen bilgilere bakıldığı zaman düşman gruplar İstasyon Mahallesi Şehit Necati Avcı Caddesi'nde karşı karşıya geldiler. İlk önce tartışma ile başlayan bu olay sonrasında pompalı tüfeklerin çekilmesi ile devam etti. Kavga sonunda ise 1 ölü 7 yaralı oldu.

Kavgada yaralanan ve ölen

Kavgada yaralanan kişiler ise Kavgada Reşat A., Yunus A., Taner A., Kadir Ç., Hasan A., Songül D., Yaşar K. ve Halil D. Adındaki kişiler oldu. Çevrede olanlar hemen olayı görür görmez polise ve acil ekiplerine haber verdi. Acil ekipleri olay yerine vardığı zaman yukarıda yaralı olarak bahsettiğimiz isimleri hastaneye sevk ettiler. O sırada olay yerinde inceleme yapmaya başlayan polis olayı inceliyor. Yaralı olarak getirilen Halil D. Maalesef kurtarılamadı.