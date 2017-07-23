Alkolden dolayı 1.2 milyon ehliyete el konuldu

Son 10 yılın istatistiksel olarak verileri incelendiği zaman 1.197.406 kişinin ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Alkollü sürücüler için hiçbir taviz göstermeyen ekipler 10 yıl içerisinde el koydukları ehliyet sayısı milyonu aştı.

Bir milyondan fazla

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2007 ile 2016 yılları arasında yapılan denetim istatistiklerini medya ile paylaştı. Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde alkollü sürücülerin ehliyetine konuldu ve bu sayı bir milyonu aştı. Yine aynı kurum tarafından açıklananlara göre kesilen ceza ise 105.320.342 olarak açıklandı.

2016 verileri de şaşırtıcı

Elbette her kesilen ceza için bir ücret olunca bu ücretlerin toplamı ise yani hazineye trafik cezalarından dolayı son 10 yılda kesilen cezalardan dolayı eklenen para 18 milyar 51 milyon 281 bin 233 TL olarak hesaplandı. 2016 yılında ise 13.339.433 tane sürücüye çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. Toplamda 3 milyar 233 milyon 363 bin 241 TL ceza kesildi. Gelişen teknolojik aletler sayesinde denetimler daha sık olunca ceza da artış oluyor.