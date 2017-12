Et fiyatlarında kesin fiyat

Ülkede yaşanan et fiyatlarında ki sıkıntı Ramazan ayı yaklaşması ile daha da çok olunacak dendiği için vatandaş hemen harekete geçti ve Ramazan gelmeden et alışverişlerini tamamlıyor. Ancak bu durum Bakan Tüfenkci tarafından yapılan açıklamaya göre tuhaf kalıyor. Bakan Tüfenkci ülkemizde et konusunda problem olmadığını fiyatların kasapların yüksek tuttuğunu ve kasaplara uygun fiyattan et satıldığını açıklamasına rağmen et fiyatları cep yakıyor.

İnananlar hata edecek

Bakan Tüfenkci ülkede üretilen etin iç talebi yeterince karşılamadığı konusunda ve fiyatlarında 50 TL üzerinde olacağı konusunda ortaya atılan iddialara kulak asmadığını ve bunlara inanmadığını açıkladı. Bu bilgilere inanıp da bu şekilde et alanlar için de zarar edeceğini açıkladı.

Fiyatlar Yükselmeyecek

Fiyatlar konusunda bakan ithalatın sürekli yapılmayıp üretimin arttırılması konusunda açıklamasını yaptıktan sonra canlı hayvanda gümrük vergilerinin sıfırlandığını hatırlattı. Gerekli çalışmaların yapıldığını bu çalışmaların da Ramazan ayı içerisinde devam edeceğini hatırlatarak fiyatlar kontrol altında olup aşağı çekilmesi sonrasında ortaya atılan iddialar da otomatik olarak yalanlanmış olacak.