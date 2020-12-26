Uçuş öncesi test ibrazı zorunluluğu

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Uçuş öncesi test ibrazı zorunluluğu
Uçuş öncesi test ibrazı zorunluluğu admin Tarih: 2020-12-26 Saat: 13:50:08
Güncelleme : 2020-12-26 13:50:08Bu içerik 22 kez okundu.
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Uçuş öncesi test ibrazı zorunluluğu

Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi ve THY genel müdür Bilal Ekşi tarafından gelen açıklamada bu bilgi doğrulandı. Salgın nedeniyle arttırılan tedbirler kapsamında sosyal medyadan doğrulanan bu açıklamada şu bilgiler yer aldı.

PCR testi yaptırılmasına karar verildi

Uçuş saatinden önce son 72 saatte bir PCR testi yapılmasına karar verildi. Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanı tarafından getirtilen bu talepte 28 Aralık gününden geçerli olacak şekilde tüm Türkiye havayolu ile gerçekleşecek. PCR sonuç belgesi artık zorunlu oldu.

İşte sosyal medyadan gelen açıklama :

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