Kocaeli'nde Ford ve Volkswagen fabrikaları kurulacak

Otomotiv piyasasında devasa payları olan Ford ve VW markaları tarafından ortak ticari bir girişim gerçekleştirilerek devasa bir fabrika kurulması planlanıyor. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tarafından gelen açıklama sonrasında yaklaşık olarak 800 milyon euro değerinde bir yatırım bu firmaların ortaklık projesi olarak kabul edildi. 110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak ve şu anda fabrikada zemin etüdü çalışmalarının da çoktan başlandığı açıklandı.

Zeytinoğlu tarafından gelen açıklama :

Çalışmalar hızlandı

Aslında proje hazırlanmıştı ancak yaşanan pandemi nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. Şimdi çalışmalarda tekrardan hız kazanıldı ve iki dev şirket arasında yapılan anlaşma sonrasında Türkiye'de en ciddi anlaşma olarak kabul ediliyor ve istihdama katkısı %20 olarak belirtildi.