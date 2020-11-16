Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanabilir

Fransa Avrupa işlerinden sorumlu olan Clement Beaune tarafından gelen açıklamada Türkiye'ye karşın olarak sektör bazında ekonomik yaptırımların uygulanabileceği belirtildi.

Resmi kanallardan da duyuruldu

Les Echos ve Europe 1 kanalından yayınlanan bildiriye göre Türkiye'ye yaptırımların uygulanabileceği belirtildi. Bu konudaki seçeneklerin görüşüldüğü belirtildi. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği anlaşmasının yürürlükten kaldırılmasının etkili olmayacağını belirtti.

Fransız Bakan tarafından gelen açıklamada Fransa'nın Türkiye karşısında yalnız olmadığını savundu.

İşte bakan tarafından gelen tam açıklama :

Konuyla ilgili hangi alanlardan ekonomik yaptırımlar yapılacağına dair bir detay verilmedi ancak bu konuda yaptırım yapan ülkenin sadece Fransa olmayacağı vurgulandı.