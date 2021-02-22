215 bin lira dolandırdılar

Kocaeli Gebze ilçesinde meydana gelen bu olayda bir vatandaşı telefonla arayıp yalan söyleyerek dolandıran 2 kişi İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon sonrasında yakalandılar ve gözaltına alındılar. Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler şahsın 215 bin TL kadar parasını aldıktan sonra kayıplara karıştılar. Hesabındaki bütün parayı telaşa kapılarak telefondaki kişilere veren vatandaş durumu anladığında biraz geç olması nedeniyle hemen polise gitti.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen çalışma başlatıp yapılan takip sonrasında 2 kişiyi tespit etti ve ekipler hemen İstanbul'da belirledikleri adrese operasyon düzenlediler. Operasyon sonrasında 2 kişi gözaltına alındı.

Benzer suçlardan kayıtları var

Yakalanan 2 kişinin aslında defalarca kez bu tür suçlardan kayıtlarının olduğu belirtildi. Dolandırıcılık suçlarından dolayı kayıtları olan şahıslar bu sefer emniyette işlemleri tamamlanınca adliyeye oradan da tutuklanmalarına karar verilip cezaevine gönderildiler.