Hamilton'dan İstanbul Park eleştirisi

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Hamilton'dan İstanbul Park eleştirisi
Hamilton'dan İstanbul Park eleştirisi admin Tarih: 2020-11-15 Saat: 00:45:33
Güncelleme : 2020-11-15 00:45:33Bu içerik 21 kez okundu.
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Hamilton'dan İstanbul Park eleştirisi

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı öncesinde antrenman turları gerçekleştirildi ve bu turlar sonrasında Hamilton tarafından gelen açıklamada İstanbul Park eleştirildi. 9 yıl sonrasında yeniden Formula 1 takviminde yer alan Türkiye için önemli bir zaman yaşanıyor. Lewis Hamilton şu anda bir rekoru egale etme şansı bulunuyor ki bu rekorda 7 kez üst üste Formula 1 şampiyonu olmak. Bu rekoru kırmak için çabalarken pistten şikayetçi oldu.

Hamilton tarafından gelen açıklama şu şekilde :

 

Açıklamasının devamında pistin eski olmasının daha önemli olduğunu vurguladı

Mario Isola tarafından benzer yorum geldi

Gelen yorumda şunlar yer alıyor :

 

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