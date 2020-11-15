Hamilton'dan İstanbul Park eleştirisi
Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı öncesinde antrenman turları gerçekleştirildi ve bu turlar sonrasında Hamilton tarafından gelen açıklamada İstanbul Park eleştirildi. 9 yıl sonrasında yeniden Formula 1 takviminde yer alan Türkiye için önemli bir zaman yaşanıyor. Lewis Hamilton şu anda bir rekoru egale etme şansı bulunuyor ki bu rekorda 7 kez üst üste Formula 1 şampiyonu olmak. Bu rekoru kırmak için çabalarken pistten şikayetçi oldu.
Hamilton tarafından gelen açıklama şu şekilde :
Açıklamasının devamında pistin eski olmasının daha önemli olduğunu vurguladı
Mario Isola tarafından benzer yorum geldi
Gelen yorumda şunlar yer alıyor :