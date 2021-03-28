ÖSYM, zammın nedenini açıkladı

ÖSYM tarafından gelen açıklama sonrasında YKS sınavlarına neden zam yapıldığı belirtildi. Bir süredir şikayet edilen konular arasında yer alan sınav ücretlerine gelen zam için açıklamasında "ödenek ayrılamamaktadır." dedi kısaca anlatılacak olursa.

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver tarafından gelen bu zam meclis gündemine taşınmıştı. Enflasyon üzerinde bir artış yapılması %29 oranında bir artış yapılması her sınav başına 70 TL yerine 90 TL alınmasının nedenini sormak istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ödedi

İhtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarının üniversite sınavının ücretini karşılayacağı haberini tekrardan hatırlatan Ünver, başvuru ücretindeki bu artışın sebebini ÖSYM'ye sordu. Ayrıca ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda öğrencilerden alınan ücretlerin ve sınavlara harcanan miktarın ne kadar olduğunu da sorguladı.

ÖSYM yanıt verdi