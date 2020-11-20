Yemek getiren kurye apartmana idrarını yaptı

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen bu olayda eve yemek siparişi getiren bir kurye yemeği teslim etmesi sonrasında pantolonunu indirerek merdivenlerden inerken işedi ve sonrasında tekrardan işine geri döndü. Bir süre sonra apartmana yayılan idrar kokusu vatandaşları rahatsız etti ve bina sakinlerinin kokunun neden olduğunu araştırdıklarında ortaya kamera kayıtları çıktı.

Firma suçu kabul etti

Siparişi getiren kurye tarafından binaya işendiği görüldü ve görüntüler sosyal medyada yayınlanıp tepki toplarken bir yandan da şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çalıştığı firmaya ayrıca bir şikayet gönderildi ve şahıs için gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.