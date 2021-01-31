Doğalgaz fiyatlarına zam

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Doğalgaz fiyatlarına zam
Doğalgaz fiyatlarına zam admin Tarih: 2021-01-31 Saat: 23:36:59
Güncelleme : 2021-01-31 23:36:59Bu içerik 26 kez okundu.
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Doğalgaz fiyatlarına zam

Doğalgazda şubat ayından itibaren geçerli olacak şekilde fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında %1 oranında zam getirildi. BOTAŞ tarafından paylaşılan şubat ayına ilişkin tarife tablosunda paylaşılana göre fiyatlarda %1 oranında artış görüldü.

%1 artış yapıldı

Yani tarifeye göre %1 artış sonrasında 1000 metreküp doğal gaz için ödenmesi gereken para 1276 TL konut için, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak hesaplandı. Aylık hesaplamalarda artış bu şekilde. 

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