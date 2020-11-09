Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması'

Sosyal medyada aniden gündeme oturan bu konuda Berat Albayrak'ın istifa ettiği bilgisi yer alıyor. Bu bilgi bir süredir doğrulanamamıştı ancak en sonunda gelen yetkililerin açıklamasıyla bilgi doğrulandı.

Sosyal medya hesabında paylaşıldı

Resmi instagram adresi üzerinden gelen paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda olduğunu belirterek istifa ettiğini açıkladı.

Twitter hesabına ulaşılamaması durumun bir siber saldırı olup olmadığı konusunda şüphe uyandırdı. Gelen sonraki açıklamalar durumun gerçek olduğunu ortaya çıkardı.

İşte gelen açıklama :

Ayrıca birçok kişiden ayrı ayrı açıklamalar geldi. Bazı kişiler istifa etmemesini isterken bazı kişiler durumun gerçekliğini sorguladı.

Yerine getirilecek kişi konuşuldu

Gelen istifa sonrasında diğer bir konu da yerine gelecek kişinin kim olacağıydı ki bu konuda İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali olması bekleniyordu ancak gelen açıklaması sonrasında kendisine ait bir sosyal medya hesabının olmadığını bu nedenle de böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.