Erdoğan: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok

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Erdoğan: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok
Erdoğan: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok admin Tarih: 2020-12-04 Saat: 17:46:25
Güncelleme : 2020-12-04 17:46:25Bu içerik 23 kez okundu.
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Erdoğan: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok

Erdoğan tarafından korona virüs salgınına karşı aşı çalışmaları hakkında yorum geldi. Açıklamasında aşı olmasında herhangi bir sorun olmadığını sağlığın söz konusu olduğu yerde sağlığı korumak için ne gerekiyorsa yapılmak zorunda olduğunu belirtti. Ayasofya Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında basın mensuplarından sorular geldi.

Aşı yaptırılacağı soruldu

Açıklaması şu şekilde oldu :

Kılıçdaroğlu hakkında da açıklama yaptı

Erdoğan tarafından Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak açılan 500 bin TL tazminat davası hakkında da söylenenlerin eleştiri değil hakaret düzeyine ulaşması nedeniyle hukuk çerçevesinde olayın incelenmesinin gerektiğini belirtti. İşte açıklamasının devamında şunları söyledi :

 

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