İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 91 oldu

İzmir ilimizde Cuma günü meydana gelen deprem sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e kadar ulaştı. AFAD tarafından sağlanan verilere göre 155 kişinin tedavisinin hala devam ettiği 839 kişinin de taburcu olduğu belirtildi.

Depremin şiddeti

Deprem 6.6 büyüklüğünde meydana geldi ve şiddeti 4 üzerinde olan toplamda 43 tane artçı meydana geldi. SAKOM tarafından sağlanan bilgiler AFAD verileri ile aynı olup sadece ekstra olarak 17 yıkılan binadan 12 sinde yapılan çalışmaların tamamlandığını diğer 5 binada hala çalışma olduğu belirtildi.

Sisam Adası yakınlarında oldu

Deprem merkezi olarak belirlenen nokta Sisam Adası oldu ve BKB-DGD gidişli Sisam Fayı üzerinden hareketler başladı. Artçı deprem dağılımı incelemeleri de bu bilgilerle örtüşüyor.

AFAD tarafından gelen açıklama