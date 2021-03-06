ABD Temsilciler Meclisi'nden F-35 yorumu

Bir süredir görüşülen F-35 konusunda yeni bir yorum daha geldi. ABD temsilciler meclisi üyesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith tarafından bu konuda yeni bir açıklama geldi. Açıklamasında 5.nesil savaş uçağı f-35 ve bazı diğer askeri teçhizat üretim ve alım programlarının tam bir facia haline geldiği ifade edildi. Düzenlenen çevrim içi seminerde açıklamalar yapan Smith bu konuda meydana gelen gelişmelerin son 20 senedeki alım sürecinin facia olduğunu bu yönde daha iyi çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

F-35 programı beğenilmiyor

Başkanlık ettiği komitenin f-35 gibi programları ciddi bir şekilde temizlemesi gerektiğini söyleyen Smith açıklamasında para israfından şikayet edilebileceğini ancak artık o araçları iade edilemeyeceğini ve şimdi daha fazlasını israf edilmeyeceğinin garantisinin verilmesi gerektiğini belirtti. F-35 programına sıcak bakmayan Smith açıklamasında programın mali yönden ne kadar kazançlı, kayıpları ne kadar telafi ediyor, bu kadar düşük potansiyele sahip bir projenin bu kadar çok parayı harcamanın mantıksız olduğunu lojistik maliyetlerinin korkunç derecede yüksek olduğunu belirtti.