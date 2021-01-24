Korsanlardan Türk gemisine saldırı

Gine Körfezi açıklarında Türk gemisi, korsan saldırısına uğradı ve mürettebattan bir kişinin öldürüldüğü bilgisi geldi. 15 gemicinin kaçırıldığı da açıklandı. 3 personelle Gabon Port-Gentil Limanı'na giden geminin Türkiye saatiyle 09.00'da limana ulaşması bekleniyor. Liberya bayraklı Mozart adındaki Türk konteyner gemisinin Nijerya Lagos kentine 180 mil yakınlarında bir saldırıya uğradı. Korsanlar 19 personelden 15 tanesini yanlarına rehin aldı ve gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu olan bir personel öldürüldü.

3 personel kaldı

Gemide 3 personelle birlikte Port Gentil Limanına doğru harekete geçti. Geminin bahsedilen limana saat 09.00 gibi ulaşması bekleniyor. Erdoğan tarafından iki defa telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Süreci yakından takip ettiğini belirten Erdoğan gemideki personellerin kurtarılması ile ilgili bütün yetkililere talimat verdiği belirtildi.