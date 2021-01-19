‘AB ile ilişkiler iyileşiyor

Türkiye ve AB arasında ilişkilerde karşılıklı olarak adımlar atılıyor ve uzmanlar tarafından gelen açıklamada AB ile yeni dönemde ilişkilerin iyileştiğini ancak yine de tam üyeliğin gündem de olmadığı belirtiliyor.

Çavuşoğlu görüşmelere devam ediyor

Türkiye ile AB arasında yeni dönem ilişkiler üzerinde çalışılıyor ve bu konuda Çavuşoğlu tarafından yapılan ziyaretlerle ilişkilerde gelişme hız kazanıyor. Fransa ile yaşanan gerginliklerin de azaltılması konusunda Erdoğan devreye girdi. Yunanistan ile de istikşafi görüşmelerinin yeniden başlayacak olması konusunda da Avrupa ilişkilerine bir katkı sağladı.

Mülteciler konusunda Avrupa, Türkiye'ye muhtaç

TEPAV tarafından gelen açıklamada Türkiye ile Avrupa arasında yakınlaşma ve geleceği hakkındaki yorumlarında Türkiye'nin ekonomik açıdan AB ülkelerine ihtiyacı olduğunu ve dış politikadaki yalnızlığını bu şekilde giderebileceğini belirtti.