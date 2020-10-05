16 yaşındaki çocuk doğum yaptı

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16 yaşındaki çocuk doğum yaptı
16 yaşındaki çocuk doğum yaptı admin Tarih: 2020-10-05 Saat: 18:23:26
Güncelleme : 2020-10-05 18:23:26Bu içerik 33 kez okundu.
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16 yaşındaki çocuk doğum yaptı

İzmir Ödemiş ilçesinde yaşanan bu olayda karın ağrısı yaşayan 16 yaşındaki K.T. adındaki küçük kız ailesi tarafından hastaneye getirildi. Hastanede yapılan inceleme sonrasında küçük kızın hamile olduğu hatta doğum yapmak üzere olduğu ortaya çıktı.

Doğum yaptı

Karın ağrısını yaşaması sonrasında genç kızın erken doğum yapması gerekti ve 16 yaşında olan kız hamile olmasına ek bir de erken doğum yaptı. Olay hakkında jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

1 şüpheli gözaltına alındı

17 yaşında olan bir kişiye ulaşan jandarma ekipleri ulaştığı genci sorguladılar. Sorgulama sonrasında genç serbest bırakıldı ve K.T. 'nin ilişki yaşadığı söylenen kişi için soruşturma devam ediyor. 

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