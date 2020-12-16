Google, Türkiye'de temsilci bulunduracak

Dünyanın önde gelen sosyal ağ yöneticilerinden VK sonrasında Google tarafından Türkiye'de temsilci düzenlemesine uyacağı bildirisi geldi. Ayrıca Google firmasının bir servisi olan Youtube platformunun da ayrıca temsilci bulundurma kuralına uyacağı açıklandı. Google reklam yasağı yaptırımlarından kurtulacak ve bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının da dörtte bir kısmını ödemesi gerekiyor.

1 milyondan fazla günlük erişime sahip

Google firması Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan bir firma olup faaliyet gösterdikleri ülkedeki yerel yasa ve düzenlemelere ayak uyduracağını belirtti. Google tarafından gelen bu açıklamada firmada çalışanlar tarafından olumlu bulundu ve süreçteki işbirliğinin de daha da gelişmesi planlanıyor.

Reklam yasağı ve bant genişliğinde daralmalar

BTK tarafından hala temsilci atamayan şirketler olması nedeniyle o şirketlere artık reklam yasağı getirilecek ve sonrasında da bant genişliklerinde daraltmaya gidilecek.