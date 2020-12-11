Elektrik faturalarında yeni dönem

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Elektrik faturalarında yeni dönem
Elektrik faturalarında yeni dönem admin Tarih: 2020-12-11 Saat: 22:35:49
Güncelleme : 2020-12-11 22:35:49Bu içerik 13 kez okundu.
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Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik şirketlerinin aldığı yeni karar sonrasında temsil, ağırlama ve seyahat gibi bir takım giderlerin vatandaşın faturasına eklenmesine karar verildi. Karar sonrasında dağıtım şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri dışında üye oldukları derneklere ödedikleri aidatlar, verdikleri ilanların giderleri gibi birçok harcama vatandaşın faturasına yansımasına karar verildi.

%7 artış yapılacak

Bu giderlerin eklenmesi dışında şirketlerin denetim, danışmanlık, müşavirlik, dava, mahkeme, avukat masrafları, icra gibi harcamaların giderleri %7 arttırılıp yeniden vatandaşa yansıtılacak. 

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