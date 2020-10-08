Dudağı çürüyerek düştü

Antalya'da ikamet eden Songül U. 4 estetik operasyon geçirdi ve sonrasında alt dudağı çürüyerek koptu. Aşçılık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi olan Songül U. yüzünde dolgu işlemi tamamlandıktan sonra ameliyatı yapan doktorlar tarafından alt dudak kısmına da bir operasyon tavsiyesi geldi.

Dudağı çürümeye başladı

Alt dudak için ayrı bir işlem günü verildi ve göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken bir yandan da alt dudağa da dolgu yapıldı.

Bir sabah uyandığında da çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Songül U. hemen Akdeniz Üniversitesinde tedaviye alındı.

Yaşananlardan sonraki açıklaması

Başına gelenlerden sonra açıklamasında gülmeyi unuttuğunu, artık yüzünü maskeyle kamufle etmeye çalıştığını, dudağı olmadığı için tam olamadığını sıcak yemek yemeyi özlediğini belirtti.