İstanbul'da bir haftada 45 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler sonrasında hangi şehirde korona virüsün artış gösterdiği ortaya çıktı. Türkiye geneli için 5 ile 11 Ekim günleri arasında korona virüs raporu yayınlandı.

Detaylı rapor açıklandı

Rapora göre 1 hafta içinde hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı ülke genelinde 3.369 olup bir önceki haftaya göre verilerde iyileşme görüldü. En yüksek vaka filyasyon oranı Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmüş olup bu oran %99 oranında gerçekleşti.

%47,7 oranında değişim gösterdi

İstanbul da bir hafta içinde 2847 kişi korona virüs hastası oldu ve önceki haftaya göre %47.7 oranında değişim gösterdi. İstanbul ilinde toplam korona virüs nedeniyle ölen kişi sayısı 3.135 olup bu durumu yakın olan Batı Anadolu bölgesi bulunuyor ve daha sonrasında da Güneydoğu Anadolu bölgesi üçüncü sırada 981 toplam ölüm sayısı ile yer alıyor. Yani İstanbul ilinde 1 hafta içinde toplam 45 kişi hayatını korona virüs nedeniyle kaybetti.

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