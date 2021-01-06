Kod29 ile çalışanlar mağdur oluyor

Bir süredir işçilerin yakındığı bir konu haline gelen bu uygulama nedeniyle birçok işçi yasak olmasına rağmen işten çıkarılabiliyor ve bu bahsedilen kuraldaysa çalışanların yüz kızartıcı suçlar nedeniyle işten çıkarılma yasağı olsa dahi işten çıkarılmasında bir sorun olmadığı açıklandı.

KOD29 kullanılıyor

Yani KOD29 nedeniyle işten çıkarılmada herhangi bir yasak bulunmuyor çünkü bu durum istisna olarak kabul ediliyor. Bu durum ayrıca dava edildiği zaman da 3 sene boyunca dava süreci bulunuyor. Bu dava sonucu geldiğinde işveren haksız bulunsa bile herhangi bir cezası bulunmuyor.

İnsanlık dramı yaşanıyor

DİSK başkanı tarafından gelen açıklamada yaşanan bu durumun engellenmesi için tüm istisnaların kaldırılarak bu kuralların uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti. Kadınlar için haksız yere böyle bir madde kullanımı sonrasında olayların kadınlar için çok daha ağır sonuçlara neden olduğu belirtiliyor.