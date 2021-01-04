İngiltere’de koronavirüs alarmı

Korona virüs alarmları ülkelerin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Her ne kadar aşıların mutasyon varyoslarına dayanıklı olduğu söylense de halk üzerinde bir gerilime neden oldu. Özellikle İngiltere'de korona virüs nedeniyle hükümet aşamalı kısıtlamaları en son seviyeye kadar çıkardı.

Boris Johnson açıklama yapacak

İngiltere'de korona virüsün mutasyon geçirmesi sonrasında vaka sayılarında ve can kayıplarında artış yaşandı. Kısıtlama seviyesi 5. seviyeye kadar çıkartıldı. Başbakan Johnson tarafından bu akşam yerel saatle ulusa sesleniş olacağı belirtildi. Sosyal mesafe kurallarının açıklanması gerektiği söyleniyor. Son 24 saat içinde 58 binden fazla vaka görüldüğü ve 407 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.