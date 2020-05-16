Çocuklarının önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

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Çocuklarının önünde eşini bıçaklayarak öldürdü
Çocuklarının önünde eşini bıçaklayarak öldürdü admin Tarih: 2020-05-16 Saat: 18:55:45
Güncelleme : 2020-05-16 18:55:45Bu içerik 29 kez okundu.
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Çocuklarının önünde eşini bıçaklayarak öldürdü

Aksaray ilinde meydana gelen bu korkunç olayın 2 tanığı da ölen Selda Başaran'ın 2 çocuğu oldu. Selda Başaran boşanma aşamasında olan eşi tarafından bir tartışma yaşamasıyla 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. 

6 yerinden bıçakladı 

Harun Başaran eşini 6 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra saklandığı evde polis tarafından yakalandı ve sorgulanmak üzere sağlık kontrolünden geçtikten sonra emniyete götürüldü. 

Aldatıldığını iddia etti 

Sorgulanmaya götürüldüğü esnada gelen neden sorusuna yanıtında kendisinin eşi tarafından aldatıldığını bu nedenle bıçakladığını ancak kaç yerinden bıçakladığını bile hatırlamadığını polislere de zorluk çıkarmamak adına kendisinin teslim olduğunu belirtti.

2 çocuk canlı canlı tüm olan biteni izledi

Olayı canlı canlı izleyen küçük 1 tanesi kız olan 2 çocuk daha sonrasında balkona çıkıp ağlaması ile olaya komşular müdahil olup çocukları oradan uzaklaştırdılar. 2 çocuk olay sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak hemen sonrasında psikolojik destek verilmeye başlandığı açıklandı. 

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