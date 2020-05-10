Eşini bıçaklayıp cezaevine giren kişi, oğlunu öldürdü

Denizli Çivril ilçesinde meydana gelen bu olayda boşanma davasında olduğu eşini bıçaklayan şahıs ceza evinden çıktıktan sonra oğlunun başına bir el ateş ederek öldürdü.

İddia edilenlere göre ceza evinden çıkması sonrasında oğlunun çalıştığı kum ocağına gelen şahıs oğlunu konuşma bahanesi ile dışarı çağırıyor ve kısa bir süre sonra tartışma yaşanıyor. Tartışma sonrasında oğlunun başına bir el ateş ederek oğlunu öldürüyor.

Yol kenarına yığılıp kalan Şahin Y. oradan geçen vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan inceleme sonrasında polis kaçan şahıs için çalışma başlattı.