Polis telsizi dinleyerek kumar oynarken polise yakalandılar

Bursa ilinde meydana gelen bu olayda son zamanlarda sosyal mesafe kuralını ihlal edenler birbir tespit edilirken kumar oynayan kısmın kesinlikle bu konuda vazgeçmediği ve sürekli olarak bu yasağı delmeye devam ettikleri gözlemleniyor.

Bu konuda yoğun çalışmalar gerçekleştiren ekipler sürekli olarak yapılan baskınlarla kumar oynayanları yakalamaya devam ediyor

Bu operasyonda toplamda 22 kişi yakalandı ve 69 bin TL civarında para cezası kesildi. Operasyon esnasında kumar oynayan kişilerin polislere yakalanmamak için aldığı önlemler arasında polis telsizi dinlemesi ve güvenlik kameraları ile polislerin binaya giriş yapıp yapmadığı tespit edilmeye çalışıldı ancak bu alınan önlemler kumar oynayanları kurtaramadı.