Evin güvenli olduğunu söyleyen doktoru dövdü

Düzce ilinde meydana gelen bu olayda Atatürk Devlet Hastanesinde baş ağrısı şikayeti nedeniyle gelen S.A. adındaki kişi doktorun kendisine evin daha güvenli olmasını söylemesi sonrasında doktora saldırdı ve polisler tarafından gözaltına alınan kadar dövmeye devam etti.

Doktor hastaneye korona virüs olduğunu düşünen hastanın gelmesi sonrasında yaptığı testte hastanın ağır bir durumun olmadığını evinde olmasının daha güvenli olacağını söylemesi sonrasında saldırıya uğradığını açıkladı.

Daha sonrasında olay yerine hastane güvenlikleri ve polis ekipleri geldi ve şahsı gözaltına alıp götürdü. Doktor ise darp raporu alarak şahıstan şikayetçi oldu.