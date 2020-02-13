Sevgilisini sokak ortasında vurdu

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Sevgilisini sokak ortasında vurdu
Sevgilisini sokak ortasında vurdu admin Tarih: 2020-02-13 Saat: 10:57:00
Güncelleme : 2020-02-13 10:57:00Bu içerik 31 kez okundu.
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Sevgilisini sokak ortasında vurdu

İstanbul Esenyurt bölgesinde meydana gelen bu olayda bir kadın sokak ortasında sevgilisi tarafından bacağından silahla vuruldu. Polise haber veren şahıs kadını öldürmekle tehdit etti.

Sonrasında : "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam." diye bağırdı. Sabaha karşı evine gelen sevgilisini sokak ortasında bacaklarından vuran şahıs daha sonrasında kadının başında beklemeye başlayıp hakaretler etti. Polise haber veren şahıs kadını öldürmekle tehdit ediyordu.

Sonrasında genç kadın tarafından yaralı halde "Ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım" diyerek adama yalvardı. O anlar kamera kaydına alınmış ve sosyal medya üzerinden de paylaşıldı. Çok tepki çeken video kısa sürede en çok izlenen ve tepki alan videolar arasında yer aldı.

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