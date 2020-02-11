Sevgilisini döven şahsı, engellemek isterken katil olan Şeker

Konya'da kız arkadaşı olan Ayşe D. adındaki genç kızı darp eden Özgür Duran adındaki şahsı durdurmak amacıyla yanına giden Kadir Şeker şahısla konuşmaya çalışması sonrasında olay kavgaya dönüştü ve Duran hayatını kaybetti.

Olayı anlatan Şeker açıklamasında 19 ayrı suçtan sabıkası olan şahısla genç kadını tartışırken görmesi sonrasında kadının ağlama sesine dayanamadığını ve yanlarıan giderek olaya müdahil olması sonrasında darp eden şahıs hayatını kaybetti.

Olayı şu şekilde anlattı : " Yürüyüş yolu üzerinde kütüphaneden eve dönerken bir erkek şahsın kamelya tahta direklerine vurarak bağırdığını duyduğunu daha sonrasında karnının aç olmaması nedeniyle eve gitmek istediğini ancak kadının ağlama sesine dayanamayarak yanlarına gitti. Daha sonrasında " abi ne yapıyorsun" demesiyle şahsın küfür etmesi sonrasında yine konuşmaya çalışmasına rağmen şahıs yine küfür edince laflarına dayanamadığını ve daha sonrasında şahsa doğru yürüdüğünü belirtti.

Şahsın daha çok hırçınlaştığını ve üstüne doğru yürüyerek vurmaya başladığı sonrasında boğazına sarıldığını o sırada nefes alamayınca cebinden bıçağı çıkartarak bir şekilde bıçak iki kişiye zarar verdi.

Darp eden şahıs kalbinden bıçaklanırken , olaya müdahil olan şahsın eli yaralandı. Şahıs yanında bıçağı o parkta genelde saldırılar olması nedeniyle bıçak taşıdığını belirtti.