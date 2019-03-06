Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

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Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı
Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı admin Tarih: 2019-03-06 Saat: 19:41:59
Güncelleme : 2019-03-06 19:41:59Bu içerik 8 kez okundu.
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Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı

İstanbul'da Bakırköy Adalaet Sarayı önünde meydana gelen bu olayda  bir kişi yaralandı. Cinayet davası sonrasında meydana gelen olayda çok sayıda polis hemen olay yerine sevk edildi.

Saldırı ile ilgili hala araştırmalar devam ediyor. Yaralı olan şahıs ise hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğleden sonra yaşanan olayda bir cinayet davası yapıldı ve adliye polisi tarafından taraflar yarım saat ara ile bırakıldı ancak bırakılırken adliye önünde  22 yaşındaki tutuklu şahsın babası bir tanık ile münakaşa etmeye başladı.

Daha sonrasında  tartışma kavgaya dönünce de babası tabanca ile tanığa ateş ederek yaraladı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri gönderildi. Kalçasından yaralanan kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Polis ise şerit çekerek çevrede deliller topladılar.

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