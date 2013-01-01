BioNTech, mRNA tabanlı Sıtma aşısının erken i..
Sağlıklı, güzel bir cilt için radikallerle sa..
Dış Cephe Mantolama..
Erdoğan: Karadeniz tahıl koridoru Türk arabu..
Motosikletçi Can Öncü yeni yılda dünya şampiy..
Ankara, 2022'de yaklaşık 120.000 düzensiz göç..
Arjantinli Kaleci Martinez, Eve Dönüş Törenin..
Sıfır Atık Zirvesi, geri dönüşüm planının otu..
Facebook,725 milyon dolar ödemeyi kabul etti..
FIFA, Nusret'in Dünya Kupası kupasına 'gereks..
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SAĞLIK
BioNTech, mRNA tabanlı Sıtma aşısının erken insan denemelerine başladı
Türk-Alman göçmenler tarafından kurulan ve mRNA teknolojisine dayalı COVID-19 aşısıyla ünlenen Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, deneysel sıtma aşısının insanlarda değerlendirilmesi için erken aşama klinik deneme çalışması başlattığını duyurdu.
SAĞLIK
Sağlıklı, güzel bir cilt için radikallerle savaşmak: Antioksidanlar bölüm II
Sebzeden meyveye tükettiğimiz pek çok şeyin antioksidan özelliği vardır ve beslenmemizi bu özelliklere göre seçmeliyiz ki hem vücudumuzu destekleyip sağlıklı bir cilde sahip olabilelim hem de cilt bakım ürünleri ile takviye yapabilelim.
GÜNCEL
Dış Cephe Mantolama
GÜNCEL
Ankara, 2022'de yaklaşık 120.000 düzensiz göçmeni sınır dışı etti
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye bu yıl şimdiye kadar 119 bin 817 düzensiz göçmeni sınır dışı etti ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor.
GÜNCEL
Sıfır Atık Zirvesi, geri dönüşüm planının oturmasıyla İstanbul'da açılıyor
Başlık konseptinin açılışından bu yana beş yıl sonra, İstanbul'daki üçüncü Sıfır Atık Zirvesi, Emine Erdoğan'ın hanımı Emine Erdoğan'ın çabaları sayesinde artık küresel bir fenomen haline gelen geri dönüşüm planının önemini vurguluyor.
TEKNOLOJİ
Facebook,725 milyon dolar ödemeyi kabul etti
Facebook'un sahibi Meta Platforms Inc., sosyal medya devini Cambridge Analytica da dahil olmak üzere üçüncü tarafların kullanıcıların kişisel bilgilerine erişmesine izin vermekle suçlanan bir toplu davayı çözmek için 725 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
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1 hafta önce
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Arjantin'in Dünya Kupası kazanan kalecisi Emiliano Martinez, memleketi Mar de Plata'da yaklaşık 100.000 kişi tarafından coşkulu tezahüratlar ve dalgalanan bayraklarla karşılandı.
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