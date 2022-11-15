Uzun Süredir Sessizliğinin Sebebi Belli Oldu.

Son çıkarttığı kitabı \\\\\\\"Anladığın Kadar\\\\\\\" dan sonra ortalarda pek görünmeyen ve sessizliğini koruyan genç girişimci&yazar Emir, leventte bir mekanın işletmesini aldığını sevenlerine duyurdu. Heyecanlı olduğu ve açılış yapmaya vakit bulamadan faaliyete başladığı, ama yakın zamanda ufak bir kutlama yapacağı öğrenildi.

EHA