Uzun Süredir Sessizliğinin Sebebi Belli Oldu.

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Uzun Süredir Sessizliğinin Sebebi Belli Oldu.
Uzun Süredir Sessizliğinin Sebebi Belli Oldu. Harun Güçlü Tarih: 2022-11-15 Saat: 10:19:38
Güncelleme : 2022-11-15 10:19:38Bu içerik 16 kez okundu.
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Son çıkarttığı kitabı \\\\\\\"Anladığın Kadar\\\\\\\" dan sonra ortalarda pek görünmeyen ve sessizliğini koruyan genç girişimci&yazar Emir, leventte bir mekanın işletmesini aldığını sevenlerine duyurdu. Heyecanlı olduğu ve açılış yapmaya vakit bulamadan faaliyete başladığı, ama yakın zamanda ufak bir kutlama yapacağı öğrenildi.
EHA

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