Uzun Süredir Sessizliğinin Sebebi Belli Oldu.

Son çıkarttığı kitabı \\\\\\\"Anladığın Kadar\\\\\\\" dan sonra ortalarda pek görünmeyen ve sessizliğini koruyan genç girişimci&yazar Emir, leventte bir mekanın işletmesini aldığını sevenlerine duyurdu. Heyecanlı olduğu ve açılış yapmaya vakit bulamadan faaliyete başladığı, ama yakın zamanda ufak bir kutlama yapacağı öğrenildi.
EHA
Son çıkarttığı kitabı \\\\\\\"Anladığın Kadar\\\\\\\" dan sonra ortalarda pek görünmeyen ve sessizliğini koruyan genç girişimci&yazar Emir, leventte bir mekanın işletmesini aldığını sevenlerine duyurdu. Heyecanlı olduğu ve açılış yapmaya vakit bulamadan faaliyete başladığı, ama yakın zamanda ufak bir kutlama yapacağı öğrenildi.