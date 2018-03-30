Mudurnu'da 2 bin yıllık lahit

Mudurnu'da 2 bin yıllık lahit bulundu. Bolu da Mudurnu ilçesi içerisinde bir inşaatta ki firmasın da yapmış olduğu kazı esnasın da, Roma dönemine ait bulunan lahit, 3 bronz sikke, 9 ise çanak ve çömlek ile 1 de obje çıkarıldı.

Mudurnu ilçesi içerisinde ise bir inşaat da bulunan firma tarafından olan bir bina yapımı amaçlı iş makineleri ve temel kazılmış olduğu esna da ise, işçilerin de toprağın alt kısmında bulmuş oldukları tarihi eser kalıntılarına da rast geldiler.

İnşaatta ise çalışanların da durumunu jandarmaya haber verildi. Jandarmanın ise bilgilendirmesi sonrasın da kazı yapılmış olan bölgeye giden Bolu İl Müze Müdürlüğü Yetkilileri ise, tarihi eser kalıntılarını da inceleme altına aldılar.