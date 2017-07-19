Entartete Kunst sergisi

Bugün Nazilerin “Entartete Kunst'' sergilerinin sekseninci yıldönümü. Nazilerin ''Entartete Kunst'' (dejenere/soysuz sanat) diye sanat eserlerinin gezici bir sergi ilr sahnelenmesi 19 Temmuz 1937 de Münih de 600 sanat eserinin bulunduğu geçici sergiye açtılar.

Modern sanat yokulmuştu

Kandinsky'den Nolde'ye, Feininger'den Barlach ve Kirchner'e kadar bulunan sanatçıların tümü soysuz ve dejenere olarak bildirilmişti. Modern sanat adına ne varsa yasaktı. Yapılan iki paralel sergide 12 ayrı kenttte gösteriler düzenlendi. “İlk Büyük Alman Sanat Sergisi” Münihte “Alman Sanat Evi” ismi verilen yerde halka gösterime sunuldu.

Naziler yok etti

Amaçları “Soysuz sanata karşı” Alman sanatını hayata geçirmek olduğu bildirildi. 1937 yılı nazi İktidarının sanata el koymasın da dönüm noktası olarak söyleniyor. Bu yıldan sonra nNaziler Almanya da bir çok sanat eserini yağmalayarak açık artırmada satmışlardı.