DoA: İçtenliğiyle Dikkat Çeken Yeni Nesil Sanatçı



İzmir’de 2002 yılında dünyaya gelen Doğa Akbuğday, müzikseverlerin onu tanıdığı sahne adıyla DoA, çocuk yaşta başladığı sanat yolculuğunu bugün müzikle sürdürüyor. Henüz 5 yaşında sahneyle tanışan DoA, tiyatro, dans ve müzik üçgeninde büyüyerek çok yönlü bir sanatçıya dönüştü.

2018’de kendi şarkılarını yazmaya başlayan DoA, samimiyeti ve sahnedeki enerjisiyle kısa sürede adını duyurdu. Ceza, Sefo ve Çakal gibi rap sahnesinin önde gelen isimlerinin konserlerinde sahne aldı. Binlerce kişilik kalabalıklarla buluşarak sahne deneyimini daha da güçlendirdi.

O Ses Rap yarışmasına katılması onun kariyerinde farklı bir kapı açtı. Finale kadar yükselmesiyle Türkiye genelinde tanındı ve geniş bir kitleye ulaştı. Ardından yayımladığı “Eyvah”, “Geri Dönme” ve “Yana Yana” adlı single’larıyla dijital platformlarda yükselen bir grafik çizdi.

Hayat tecrübelerinden, hayallerinden ve doğayla olan yakınlığından beslenen DoA, şarkılarında hem kırılgan hem de kararlı bir tavır sergiliyor. Yeni neslin güçlü kadın seslerinden biri olarak görülen DoA, yakında DMC etiketiyle yayınlanacak “Korkuyorum Kendimden” teklisiyle müzik yolculuğunda yeni bir sayfa açacak.