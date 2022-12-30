Bilim adamları 3 bin 200 yıl sonra firavunun 'yakışıklı' yüzünü yeniden canlandırdı

3.200 yıl sonra ilk kez, eski Mısır'ın en güçlü firavunu olan II. Ramesses , yeni bir bilimsel yeniden yapılanma sayesinde "yakışıklı" yüzüyle tanınabilir.

Kralın öldüğü andaki benzerliği, Mısır ve İngiltere'den bilim adamları tarafından kralın kafatasının 3 boyutlu bir kopyası kullanılarak yeniden yaratıldı.

Ardından, yaşlanma sürecini durdurdular ve neredeyse zamanı geri alarak, cesaretinin zirvesindeki yüzünü ortaya çıkardılar.

Kafatasının 3 boyutlu modelini yapan Kahire Üniversitesi'nden Sahar Saleem'e göre gösterilen hükümdar, "son derece çekici" olarak tanımlandı.

Daily Mail , "Ramesses II'nin yüzüne ilişkin hayal gücüm, mumyasının yüzünden etkilendi. Ancak, yüzün yeniden yapılandırılması mumyaya canlı bir yüz konmasına yardımcı oldu," dedi.

"Yeniden yapılan yüzün, Ramesses II'ye özgü yüz özelliklerine - belirgin burun ve güçlü çeneye sahip çok yakışıklı bir Mısırlı olduğunu buldum" diye ekledi.

Firavunun yüzünü yeniden inşa eden Liverpool John Moores Üniversitesi'ndeki Yüz Laboratuvarı yöneticisi Caroline Wilkinson, bilimsel süreci anlattı.

Kafatasının bilgisayarlı tomografi (BT) modelini alıyoruz, bu da bize kafatasının bilgisayar sistemimize alabildiğimiz 3 boyutlu şeklini veriyor” dedi.

Daha sonra, bir veri tabanından önceden modellenmiş yüz anatomisini ithal ettiklerini ve bunu kafatasına uyacak şekilde değiştirdiklerini de sözlerine ekledi. Böylece yüz, esas olarak kafatasının yüzeyinden başlayarak kas yapısı, yağ tabakaları ve deri tabakası boyunca inşa edilmiştir.

Wilkinson, hepimizin aynı kökenlerden gelen ve aynı bağlara sahip aynı kaslara sahip olduğumuzu açıkladı.

Her birimizin biraz farklı bir kafatası şekli ve oranı vardır, bu da kaslar için biraz farklı şekil ve orantılarla sonuçlanır ve bu da yüzün nasıl göründüğünü doğrudan etkiler.

Bir kraliyet heykeltıraşı olan Christian Corbet, Tutankhamun'un çehresinin bilimsel olarak yeniden inşasını başardıktan sonra, Sahar yakın zamanda türünün ikinci çabasına nezaret etti.

Profesöre göre prosedür mumyaları geri getiriyor. Kralın mumyasına bir yüz vermenin onu insanlaştıracağını, bir bağ kuracağını ve mirasını canlandıracağını söyledi.

Tarihteki ilk anlaşma, Mısır'ı 66 yıl yöneten seçkin bir savaşçı olan Kral II. Ramesses tarafından başlatıldı.

"Yaşlılığında II. Ramesses'in mumyasına bir yüz ve daha genç bir versiyon koymak, dünyaya onun efsanevi statüsünü hatırlatıyor."

Ancak uzun zaman önce ölmüş bir firavunun yüzünü eski haline getirmek, zorluk çekmeden olmaz. Örneğin, kafatası bir kişinin görünüşünün tüm yönlerini aktaramaz.

Zorlayıcı kısım, şekilden sonra gelen kısımdır; yani cilt tonu, lekeler, kırışıklıklar, saç rengi ve göz rengi ile ilgili tüm bilgiler.

Prosedür, canlı bireyler üzerinde de test edildi ve CT tarama verileri kullanılarak yapılan bir rekonstrüksiyonun gerçek nesneyle karşılaştırılmasını sağladı.

Wilkinson'a göre, bir yüz rekonstrüksiyonunun yüzeyinin yaklaşık %70'inde 2 mm'den daha az bir biçim hatası vardır.

"Yani, şekli iskelet detaylarından tahmin edebileceğimizden oldukça eminiz; bu konuda oldukça iyiyiz."

Saleem, "Bu, II. Ramesses'in gerçek mumyasının CT taramasına dayanan tek bilimsel yüz rekonstrüksiyonudur" diye devam etti.

Önceki girişimler büyük ölçüde bilimsel ve yaratıcı değildi. Restorasyon, ilk televizyon çıkışını France 3 kanalında Fransız belgeseli "L'Egypte, une obsession française" ile yaptı.