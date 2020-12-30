Exxen'in aylık kullanım ücreti belli oldu

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Exxen'in aylık kullanım ücreti belli oldu
Exxen'in aylık kullanım ücreti belli oldu admin Tarih: 2020-12-30 Saat: 21:02:52
Güncelleme : 2020-12-30 21:02:52Bu içerik 39 kez okundu.
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Exxen'in aylık kullanım ücreti belli oldu

Bir süredir duyulmaya başlayan Exxen yeni dijital proje için yeni bir açıklama geldi. Tartışma konusu olan kullanım ücreti konusunda Acun Ilıcalı tarafından bir açıklama geldi. Daha öncesinde de aslında proje içerisinde bulunan kişiler tarafından çok uygun fiyatlar olacağı söylenmişti ve aylık abone ücreti de paylaşıldı.

1 Ocak gününde başlıyor

1 Ocak gününde yayın hayatı başlaması beklenen platformun aylık abonelik ücreti 9.90 TL olarak açıklandı. Ayrıca ilk 7 gün ücretsiz izleme seçeneği de sunulacağı açıklandı. Bu platformun içinde hangi yayınların olacağına dair bilgiler de video paylaşım adresi olan

Youtube üzerinden yayınlandı. İşte projede olacak yayınlar :

 

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