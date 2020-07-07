70 milyon yıllık balık fosili

CTyS-UNLaM tarafından Chubut eyaletinde Colhue Huapi gölünde uzunluğu yaklaşık olarak 6 metre olan balık fosilinin 70 milyon yıldan fazla bir yaşa sahip olduğunu duyurdu.

Bu devasa boyuttaki balığın kretase dönemindeyken hayatta olduğunu Xiphactinus türünden bir yırtıcı balık olduğunu tespit ettiler.

Fosil 70 sene önce bulundu ve MACN tarafından koleksiyonda saklandığı ancak bu araştırma sonucunda fosilin özellikleri de ortaya çıktı.

Araştırmacının öncülerinden olan Pasqua fosilin bu balık türünde ilk örnek olduğunu dünyanın başka yerlerinde de bu balığın tam iskeletinin bulunduğu belirtildi. Patagonya bölgesi en çok fosil bulunan bölgelerden bir tanesi olup burada hala çalışmalar devam ediyor.