1500 yılık eser Karabük'te bulundu

Anasayfa KÜLTÜR - SANAT 1500 yılık eser Karabük'te bulundu
1500 yılık eser Karabük'te bulundu
1500 yılık eser Karabük'te bulundu admin Tarih: 2018-02-03 Saat: 20:21:50
Güncelleme : 2018-02-03 20:21:50Bu içerik 23 kez okundu.
Reklam

1500 yılık eser Karabük'te bulundu 

Karabük'te bulundu! Tam 1500 yıllık. M.Ö., 1. Yüzyılda kurulduğu ve M.S., 8. Yüzyıla kadar yerleşim bölgesi amacı ile kullanıldığı tahmin edilen eski Pazar ilçesin de ki Anadolu’nun en erken Kiliselerinden birisi bulundu.

1500 yıllık olduğu tespit edilen birde önemli figürlerin bulunduğu mozaiklerin meydana çıkarıldığı alan da Karabük İl Kültür ile Turizm Müdürü olan İbrahim Şahin, kazı sorumlusu olan Karabük Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr., Ersin Çelikbaş, Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile Belediye Başkanı ile Mustafa Yarkan incelemeler yaptılar.

Bir yıldır çalışma sürmektedir bölgede 11 yıldan beri kazı çalışmaları devam ederken 100 yıl süren Efes kazısının bile &10’unun meydana çıktığı söylenirse eski pazarda ki bu kazının da uzun yıllar süreceği bildirildi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır