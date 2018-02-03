1500 yılık eser Karabük'te bulundu

Karabük'te bulundu! Tam 1500 yıllık. M.Ö., 1. Yüzyılda kurulduğu ve M.S., 8. Yüzyıla kadar yerleşim bölgesi amacı ile kullanıldığı tahmin edilen eski Pazar ilçesin de ki Anadolu’nun en erken Kiliselerinden birisi bulundu.

1500 yıllık olduğu tespit edilen birde önemli figürlerin bulunduğu mozaiklerin meydana çıkarıldığı alan da Karabük İl Kültür ile Turizm Müdürü olan İbrahim Şahin, kazı sorumlusu olan Karabük Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr., Ersin Çelikbaş, Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile Belediye Başkanı ile Mustafa Yarkan incelemeler yaptılar.

Bir yıldır çalışma sürmektedir bölgede 11 yıldan beri kazı çalışmaları devam ederken 100 yıl süren Efes kazısının bile &10’unun meydana çıktığı söylenirse eski pazarda ki bu kazının da uzun yıllar süreceği bildirildi.