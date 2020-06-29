Cem Yılmaz’dan Netflix’e tepki

Netflix ile Cem Yılmaz arasında geçen bir diyalog sonrasında sosyal medyanın bugün gündem konusu bu diyalog oldu.

Netflix firması ile Cem Yılmaz arasında geçen diyalog şu şekilde başlıyor. İlk olarak Cem Yılmaz tarafından gelen paylaşımda kendi filminin yayınlanmasına rağmen neden duyurusunun yapılmadığını belirten bir paylaşım yapınca Netflix tarafından açıklama geliyor.

Cem Yılmaz'ın ilk paylaşımı :

Daha sonrasında Netflix firmasının Türkiye yönetimi tarafından gelen açıklamada :

Bu paylaşım sonrasında Cem Yılmaz tarafından bir açıklama daha geldi :