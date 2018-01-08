Sivas'ta sokak köpekleri zehirlendi

Sivas'ta sokak köpekleri zehirlenmiş halde bulundu. Sivas şehrin de ki Yıldızeli ilçesi içerisin de fazla sayıda sokak köpeğinin zehirlenmiş oldukları ve kasten yapıldığı saptandı.

Bir grup gencin bu köpeklerin içerisin de beş tanesinin cep telefonuyla görüntü altına alındığı ve sonrasın da ise sosyal medya hesaplarından ise Sivas Valisi olan Davut Gül’e, hitaben şekilde duyuruda bulundu. Vali Gül, sosyal medya hesabından ise paylaşılmış olan gençlerin attığı görüntülerin de gençlere konu hakkın da araştırılmaları amacı ile talimat vermiş olduğunu söyledi.

Sokak da ise kıvranıp yaşamını yitiren sokak köpeklerini görüntülemiş olan gençlerin, “Köpekleri fark ettiklerin de ağızlarının içlerinden köpükler geldiğini, ve köpüğün geldiği esnada ise titremiş olduklarını, ölmek için belki de saniyeleri vardı.

Bu şekilde büyük bir ihtimal ile yemeklerinin içerisine zehir katmış olduklarını, başka türlü olamaz.” Diye söyledi.