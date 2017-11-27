Zonguldak'ta maden ocağında 2 kişi öldü

Zonguldak'tan kötü haber geldi: 2 kişi hayatını kaybetti. Zonguldak Kilimli ilçesin de bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Taşkömürü İşletmesi maden ocağın da göçük yaşandı.

Göçük altında kalan iki işçinin uzun uğraşılar sonucun da cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay bugün saat 12.30 sıraların da kilimli de ki TTK Karadon Taşkömürü İşletme Müessese Müdürlüğüne ait bulunan kömür ocağın da göçük meydana geldi. Göçük altın da kalan işçiler Cafer Tepebaşı, İsa Çeltik, ve Abdülkadir Çebeci, ocakta ki diğer işçilerin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldılar.

AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasın da iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler ocaktan çıkarılırken yakınları sinir krizleri geçirdi. Olaydan yaralı kurtulan Abdülkadir Çebeci, hastane de tedavi altına alındı.