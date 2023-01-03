İsveç'te terörle ilgili anayasa değişikliği yürürlüğe girdi

İsveç'in Ankara'daki büyükelçiliği, Stockholm'ün NATO hedefi kapsamında Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele almayı amaçladığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsveç'in terörle ilgili bir anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

“İsveç'te bir anayasa değişikliği yürürlüğe girdi. Anayasa değişikliği, İsveç'in yeni ve daha kapsamlı araçlarla terörle mücadele edebileceği anlamına geliyor" dedi.

1 Ocak'ta yürürlüğe giren değişiklik, teröre bulaşan veya destekleyen grupların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamak için yasal yollardan daha fazla yararlanma olanağı sağlayacak.

İsveç adalet bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, değişiklik yasa koyuculara terör örgütüne katılımın daha geniş bir şekilde suç sayılmasına ve terör örgütlerine karşı bir yasak getirilmesine izin veriyor.

“İsveç, tek taraflı olarak ve diğer devletlerle birlikte, terörün oluşturduğu tehdide karşı yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Terörizm, etkilenen topluluklar üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ve hem uluslararası barış ve güvenliği hem de ulusal güvenliği tehdit ediyor” dedi.

Bakanlık, "Terörizm, çok ciddi ve sistemi tehdit eden nitelikteki suç faaliyetlerini içerir ve demokrasiye, insan haklarının özgürce uygulanmasına ve ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik en ciddi tehditlerden biridir" dedi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün başkent Ankara'ya yaptığı ziyarette , teröristlerin iadesi konusunda henüz somut bir gelişme olmadığı için İsveç'in NATO'ya katılım hedefiyle ilgili müzakerelerin henüz erken aşamada olduğunu söyledi .

Stockholm, Ankara tarafından uzun süredir, özellikle PKK üyeleri ve son yıllarda Türkiye'de 2016'da mağlup edilen darbe girişiminin arkasındaki örgüt olan FETÖ üyeleri olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin üyelerini barındırmakla eleştirildi.

Türkiye, İsveç'e aranan kişilerin bir listesini verdi ve İskandinav ulusunun taleplerinin ele alındığını göstermek için hızlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyor.

Öte yandan İsveç, Ankara'nın Suriye'deki terörle mücadele operasyonu sonrasında 2019'da Ankara'ya uyguladığı silah ambargosunu Eylül ayında kaldırdığını açıklamıştı.

Ancak Çavuşoğlu, Türk savunma firmalarının bazı ürünleri ithal etmeye gelince İsveç'ten "gerekli olumlu yanıtı alamadığını" söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olabilmesi için başvurularının 30 NATO üyesinin tümü tarafından onaylanması gerekiyor. Şimdiye kadar 28 tanesi bunu yaptı – sadece Türkiye ve Macaristan'da bekleyen oylar var.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının teşvik ettiği bir kararla, Haziran ayında NATO'ya katılmak için resmen başvurdu.

Ancak Türkiye, üyelik girişimlerine karşı çıkmış, ülkeleri terör örgütlerine müsamaha göstermek ve hatta desteklemekle eleştirmiştir.

Tarihi bir NATO zirvesi öncesinde, üç ülke Haziran ayında Türkiye'nin vetosunu önleyen üçlü bir anlaşma imzaladı. Muhtırada, İskandinav ülkeleri Türkiye'nin teröristlerin iadesi taleplerini ele alacaklarını söylediler. Ortak muhtırada Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerinin yanı sıra "FETÖ olarak tanımlanan örgüte ... destek vermeyecekleri" belirtiliyor.

İsveç ve Finlandiya, bu yazın başlarında güvenlik risklerine karşı Türkiye'ye destek sözü vermeyi kabul ettiler. Türkiye, iki İskandinav ülkesinden onlarca terör zanlısının iadesini bekliyor.

Türkiye'nin Ocak ayında Finlandiya ve İsveç meclis başkanlarını ağırlaması bekleniyor.